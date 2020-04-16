Трамп пообещал помочь России с аппаратами ИВЛ для больных коронавирусом
16.04.2020, 16:12, Разное
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставить России аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19 людей. В Кремле инициативу американского лидера приняли с благодарностью, сообщает телеканал “Царьград”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва воспользуется “любезным предложением” Трампа при необходимости. Песков также отметил, что прежде глава российского государства Владимир Путин уже обсуждал с американским коллегой вопросы взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса.
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