 

Трамп пообещал помочь России с аппаратами ИВЛ для больных коронавирусом

16.04.2020, 16:12, Разное

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставить России аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19 людей. В Кремле инициативу американского лидера приняли с благодарностью, сообщает телеканал “Царьград”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва воспользуется “любезным предложением” Трампа при необходимости. Песков также отметил, что прежде глава российского государства Владимир Путин уже обсуждал с американским коллегой вопросы взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса.
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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Апр 2020 в 1:02 PDT



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