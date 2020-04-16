 

«Яндекс» сделал «Алису» ведущей утренних шоу

16.04.2020, 16:09, Разное

Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» теперь способен вести утренние передачи. Программа научилась подбирать контент персонально для каждого пользователя.
Сотрудники российской интернет-компании «Яндекс» в значительной мере увеличили функциональные способности ассистента «Алиса», внедрив в механизм опцию проведения утренних передач. Новинку смогут оценить владельцы «Яндекс.Станции Мини» и прочих голосовых колонок, где работает «Алиса». Представители компании рассказали, что благодаря нововведению юзеры услышат прогнозы погоды, новостную информацию, всяческие подкасты и музыку.

Голосовой помощник комментирует и ставит композиции, взятые из персонального плейлиста в разделе «Яндекс.Музыка». В перечень входят песни, которые отобрали предварительно с учетом пожеланий пользователей. Помимо того, виртуальный ассистент способен ориентироваться в происходящем: к примеру, рассказывает в паузах между новостями, как приятно и с пользой провести время в домашних условиях.

Авторы проекта заявили о желании сформировать «Алису» не только как ассистента, но и товарища, с которым будет приятно провести время. Ее поэтому обучают мониторить новости, создать хорошую атмосферу и развлекать людей в утренних шоу. Для активации технологии необходимо сказать: «Алиса, включи утреннее шоу». Подборка музыкальных треков, новостей и прогноза погоды идет в автоматическом режиме, учитывая запросы человека.



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