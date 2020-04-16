 

Юлия Ковальчук обнажилась на фото и посоветовала фанатам заниматься сексом

16.04.2020, 16:09, Разное

Юлия Ковальчук порадовала своих фанатов откровенным снимком в личном микроблоге и посоветовала им заниматься сексом. Знаменитость считает, что интимная близость укрепляет иммунитет.
Юлия Ковальчук в настоящий момент, как и многие другие звёзды отечественного шоу-бизнеса, находится на самоизоляции. Соблюдая карантинные меры, знаменитости находят время на укрепление своего здоровья и отдых, который для многих редкое явление. Певица сообщила, она пообщалась со своей подругой, которая прислала ей выдержку из статьи иммунолога. По её словам, специалист в качестве меры, позволяющей укрепить здоровье, рекомендует чаще заниматься сексом. Экс-участница группы “Блестящие” поинтересовалась у своих подписчиков, согласны ли те, что такая терапия имеет место быть. Многие согласились с кумиром, а некоторые даже привели научные примеры, рассказав о работе гормонов и их влиянии на здоровье.

Кроме того, супруга Алексея Чумакова обнажилась в кровати, показав фанатам в Instagram соблазнительную фигуру, за что получила массу комплиментов и даже признаний в любви. Отметился в комментариях и Родион Газманов. Телеведущий и музыкант подчеркнул, польза наверняка от такого способа повысить уровень иммунитета есть, но, чтобы её получить, нужно иметь партнёра. Многие поддержали певца одобрительным лайками.



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