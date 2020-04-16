Вирусолог усомнился в заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

16.04.2020, 16:08, Новости дня

Предположение американских СМИ о том, что «нулевой пациент» заразился в лаборатории китайского Уханя, нелогично, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

Американский телеканал Fox News сообщил, что «нулевой пациент» с COVID-19 работал в лаборатории китайского города Ухань, откуда и началось распространение инфекции. Вирус, по данным СМИ, могли вывести искусcтвенно в организме летучей мыши, затем заразился один из сотрудников лаборатории, что и послужило началом вспышки болезни.

«Честно говоря, я вижу здесь противоречия. Либо он заразился, работая с вирусом в лаборатории, либо все-таки от летучей мыши. Просто даже если сотрудник и исследовал что-то, то мог бы предположить, что возможно, заразится. Не думаю, что он был бы без защиты и не знал, что распространяет что-то. Здесь все как-то ненаучно, нет никаких реальных фактов», – говорит Бутенко.

Он рассказывает, что, например, в 2002 году, первые два случая заболевания инфекцией SARS (тяжелым острым респираторным синдром – заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV) произошли в ресторане, где подавали мясо экзотических животных. Также врач подчеркивает, что летучие мыши – один из стандартных источников вирусов в природе.

Ученые из индийского совета по медицинским исследованиям обнаружили у летучих мышей еще один тип коронавируса, при этом они уточнили, что найденный вирус точно не мог спровоцировать нынешнюю пандемию.

Ранее власти Китая отреагировали на версию американских СМИ, касательно «нулевого пациента» с коронавирусом, заявив, что все представленные предположения лишены научных доказательств.