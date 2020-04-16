 

В ОП поступило 80 тыс. заявок о желании стать наблюдателями на голосовании по Конституции

16.04.2020, 16:08, Новости дня

От общественных организаций, политических партий и граждан поступило около 80 тыс. заявок о желании стать наблюдателями на голосовании поправке к Конституции, сообщил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Порядка 40 тыс. у нас есть заявок в наблюдатели от людей, которые подали их сами и через региональные палаты. И у нас еще более 40 тыс. заявок от общественных организаций и политических партий», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что при этом «количество людей, которые хотят быть наблюдателями на общероссийском голосовании, существенно больше».

«Я так понимаю, что в результате этой непростой ситуации с коронавирусом не все люди могут подать документы напрямую. И наши партии, и наши федеральные общественные организации обозначили уже достаточно большое количество наблюдателей», – подчеркнул Григорьев.

Он добавил, что Общественная палата не вводит никаких ограничений на количество наблюдателей, однако «существуют разумные меры».

«Вряд ли на всех избирательных участках в регионах окажется по 50-60 наблюдателей, это уже сложно предположить такую ситуацию. Вряд ли у нас 2 млн человек захотят стать наблюдателями. Но в целом мы нацелены, чтобы каждый желающий, который в соответствии с законом заполнил наши документы необходимые, стал наблюдателем», – сказал член ОП.

Он напомнил, что в четверг Общественной палатой был организован обучающий вебинар для наблюдателей.

«Вебинаров будет проходить несколько, нам будут приходить вопросы, мы будем их разъяснять, дополнения делать к каким-то пунктам. И наши общественные организации, с которыми мы подписали соглашения, свои вебинары тоже готовят. В процессе обучения будет участвовать довольно много людей, каждая палата региональная будет это делать», – заключил Григорьев.

Согласно закону о поправке к Конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования.



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