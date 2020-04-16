Власти Москвы пожаловались на нарушающих режим самоизоляции горожан

16.04.2020, 16:08, Новости дня

Жители Москвы продолжают нарушать введенный в рамках борьбы с коронавирусом режим самоизоляции, сообщил в четверг начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«К сожалению, пока ситуация не улучшается. Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе», – приводит его слова ТАСС.

«Надеюсь, что вчерашняя и сегодняшняя погода не располагает к прогулкам. Это тоже каким-то образом позволит гражданам остаться дома», – отметил Данчиков.

С минувших выходных, по его словам, составлено около 12 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции на общую сумму 50 млн рублей.

«Если мы с вами возьмем период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали активно уже не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, то у нас на сегодняшний день порядка 12 тыс. протоколов составлено сотрудниками полиции на общую сумму 50 миллионов рублей. За последние сутки это примерно 2 тыс. протоколов», – добавил он.

Со среды в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

Контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.