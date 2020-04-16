 

Глава Минэкономразвития попытался взять беспроцентный кредит на выплату зарплат.

16.04.2020, 16:06, Разное

Ему отказали.

Министр экономического развития Максим Решетников попытался получить обещанный властями кредит с нулевой процентной ставкой на выплату зарплат. Оба банка, куда он обратился для проведения «контрольной закупки», ему отказали, рассказал в своем инстаграме министр.

«Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае», — рассказал о своем опыте Решетников.

По словам главы министерства, сейчас в программе выдачи «нулевых» кредитов для бизнеса, который столкнулся с кризисом из-за пандемии, участвуют пять банков, в дальней планируется подключение еще двадцати пяти кредитных организаций.

Процесс выдачи кредитов идет медленно: как заметил Решетников, в банки поступило уже 3,5 тысячи заявок, предприниматели попросили о поддержке на общую сумму 24 миллиарда рублей. Бизнес получил пока пока что только 400 млн рублей. Накануне ситуацию с «нулевыми» кредитами раскритиковал и бизнес-омбудсмен Борис Титов, который уточнил, что в 80% случаев банки отказывают в выдаче беспроцентных ссуд.

На эту программу, которую анонсировал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече президента Путина с предпринимателями, Центробанк направил 150 млрд рублей. Предполагается, что бизнес может взять неотложные кредиты для выполнения своих обязательств перед сотрудниками, в течение полугода на взятую сумму не будут начисляться проценты.

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Источник: Новая газета



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