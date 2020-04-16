 

ОПЕК спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в мире

16.04.2020, 15:53, Новости дня

ОПЕК считает что спрос на нефть в мире в 2020 году сократится на рекордные 6,8 млн баррелей в сутки, сообщается в апрельском докладе объединения.

«Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году пересмотрен в сторону понижения на 6,9 миллиона баррелей в сутки, что означает историческое снижение (спроса) до уровня около 6,8 миллиона баррелей в сутки», – говорится в докладе, передает РИА «Новости».

Спрос на нефть в текущем году ожидается на уровне 92,82 млн баррелей в сутки, во втором полугодии, полагают в ОПЕК, спрос вырастет.

«Вспышка COVID-19 и ее влияние на транспорт и промышленность в Китае отразилось на показателях спроса на нефть в стране в первом квартале 2020 года. Сейчас пандемия COVID-19 оказывает давление на рост спроса на нефть во многих других странах и регионах по всему миру, и имеет беспрецедентный эффект на уровни потребления топлива, в частности транспортного», – отметили в организации.

Также ОПЕК понизила прогноз по добыче жидких углеводородов на 1,38 млн баррелей в сутки.

В 2019 году среднесуточная добыча жидких углеводородов в РФ выросла до рекордного с 1987 года уровня – на 0,09 млн баррелей в сутки год к году, до 11,44 млн баррелей в сутки.

«В 2020 году ожидается снижение добычи жидких углеводородов на 1,3 миллиона баррелей в сутки год к году, до 10,14 миллиона баррелей в сутки… На Россию придется крупнейшая доля снижения добычи со стороны стран вне ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+», – сообщается в докладе.

В США ожидается снижение добычи нефти на 0,19 млн баррелей в сутки по сравнением с показателем 2019 года, до уровня 12,03 млн баррелей в сутки.

«Добыча нефти в США в 2020 году (прогноз – ред.) была пересмотрена в сторону уменьшения на 0,85 миллиона баррелей в сутки, и теперь прогнозируется в среднем на уровне 12,03 миллиона баррелей в сутки, что говорит о снижении на 0,19 миллиона баррелей в сутки год к году», – добавили в организации.

При этом добыча сократится на 0,08 млн баррелей в сутки преимущественно в бассейне Permian. Средний показатель, по прогнозам ОПЕК, составит 7,62 млн баррелей в сутки.

В США также сократится добыча жидких углеводородов на 1,05 млн баррелей в сутки. Ожидается, что показатель снизится на 0,15 млн баррелей в сутки, до 18,25 млн баррелей в сутки.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+. Все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти.



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