Звезды развлекут юных россиян сказками в новом проекте «Одноклассников»

16.04.2020, 15:53, Разное

«Одноклассники» совместно с командой «СТС Медиа» запускают новый проект с участием отечественных знаменитостей. Звезды развлекут юных россиян во время карантина чтением любимых сказок.

В рамках проекта, получившего название «Занятные чтения», актеры, телеведущие и другие российские знаменитости, не выходя из дома, будут знакомить юных зрителей с разными сказками. В открытом доступе соответствующие ролики появятся 16-17 апреля. Позже каждый желающий сможет найти видео в записи посредством хештегов с названиями.

Почитать сказки юными россиянам уже согласились Анна Невская, Елена Летучая, Павел Астахов, Михаил Шац, Евгения Огурцова и другие знаменитые люди. Дети услышат много известных произведений, включая «Элмер на ходулях», «Свинопас», «Алиса в стране чудес».