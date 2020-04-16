 

На Чулпан Хаматову посыпались проклятия после выхода сериала «Зулейха открывает глаза»

16.04.2020, 15:53, Разное

Исполнительница главной роли в сериале «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматова поражена негативной реакцией части зрителей. Автор книги Гузель Яхина, на основе которой создавался фильм, высоко оценила кинопроизведение и игру актрисы.
Агрессия и проклятия в её адрес, прежде всего, связаны с тем, что героиня Хаматовой не говорит на татарском языке. «Дитя советского времени», актриса сожалеет о незнании родного языка, но создатели сериала пришли к такому решению, чтобы избежать неудобств с субтитрами. Зато быт, костюмы, творчество передают обстановку татарской деревни 30-х годов прошлого века. В прямом эфире с автором книги Гузель Яхиной Хаматова рассказала, что большой неожиданностью для неё стали обвинения в «искажении истории». Причем они начали поступать не только от представителей радикально настроенных кругов, что было вполне ожидаемо, но и от значительной части зрителей, для которых история выглядит совсем по-другому, в отличие от понимания её сценическим коллективом.

Со своей стороны Яхина не только дала положительную оценку произведению на экране, но заметила, что Чулпан Хаматова сумела представить именно тот образ, который она создавала в своей книге. За внешней хрупкостью зрители должны были увидеть «твердый стержень и чистую душу». К сожалению, для некоторых это оказалось, как считает актриса, слишком сложно.



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