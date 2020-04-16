Установлен источник заражения тюменских курсантов коронавирусом

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16.04.2020, 15:48, Новости дня

Военнослужащие в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, по предварительным данным, заразились коронавирусом после контакта с гражданскими лицами, сообщили в Минобороны России.

«По результатам предварительного разбирательства установлено, что причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища», – пояснили в министерстве, передает ТАСС.

В четверг замгубернатора региона Ольга Кузнечевских сообщила, что в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВИККУ) нашли очаг заражения коронавирусом.



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