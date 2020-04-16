Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке

16.04.2020, 15:48, Новости дня

В закрытом административно-территориальном образовании Звездный городок, где находится Центр подготовки космонавтов, выявили первый случая заражения коронавирусом, сообщил региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, число муниципалитетов Подмосковья, в которых зафиксирован вирус, возросло до 60, передает «Интерфакс».

По последним данным, всего в Подмосковье было зарегистрировано 3054 случаев заболевания коронавируса, 105 человек выздоровели, а 33 скончались.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания выявлено в Одинцово (192), Красногорске (160), Мытищах (156). «Свободными» от коронавируса в Подмосковье остаются три муниципалитета – Восход, Молодежный и Черноголовка.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились COVID-19.