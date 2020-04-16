Отели предоставили Москве скидку до 60% на размещение борющихся с коронавирусом медиков

16.04.2020, 15:48, Новости дня

Отели предоставляют скидку правительству Москвы до 60% на размещение медиков, занятых борьбой с коронавирусом, сообщила глава столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

«Так как программа формируется, точную стоимость сейчас я сказать не могу, но могу сказать точно, что есть гостиницы, которые участвуют в этой программе бесплатно и предоставляют медикам номера бесплатно», – объяснила Проничева в эфире «России 24», передает ТАСС.

Она уточнила, что остальные услуги, которые компенсируются за счет бюджета города, делают с существенной скидкой в размере до 60% от первоначальной стоимости.

«Медики уже заезжают, уже заселились более 1,5 тыс. медицинских работников. Все гостиницы предоставляют и питание, и другие дополнительные услуги, такие как прачечная, медработникам для того, чтобы сделать их пребывание удобным и безопасным», – добавила она.

В программе на данный момент приняли участие около 20 гостиниц.

«Так как количество заявок от медицинских учреждений у нас обновляется, появляются новые заявки, мы принимаем новые заявки от отелей, которые готовы участвовать в этой программе», – уточнила председатель комитета.

Она уточнила, что подбор гостиниц ведется с учетом местоположения. «Чтобы гостиница была размещена удобно по отношению к больнице, в которой работают медицинские сотрудники», – добавила Проничева.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, бесплатных мест в гостиницах и услуг такси.

В четверг премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки на фоне коронавируса.