Коронавирусный кризис обнажил слабость Еврокомиссии

16.04.2020, 15:42, Новости дня

Глобальный карантин и спровоцированный этим экономический кризис в Европе продемонстрировал слабость Еврокомиссии, которая в недостаточной мере использует имеющиеся в её распоряжении механизмы, отметили эксперты в интервью Euronews. Пока каждая страна ищет собственный выход, но при этом из-за отсутствия необходимой координации эффективность национальных мер против коронавируса ослабляется.

В Риме, в Париже, в Берлине — по всей Европе введены карантинные меры. Миллионы людей оказались взаперти в своих домах. Скорость распространения коронавируса замедляется — но растут расходы, вызванные инфекционным кризисом. Каждая страна ищет из него свой выход.

В среду Еврокомиссия представила план вывода из него всего Евросоюза, добиваясь координации общих усилий, которой пока не хватало.

Политический редактор Euronews Даррен Маккаффри попросил трёх экспертов из ЕС оценить, насколько хорошо Брюссель справляется с этим большим испытанием.

ФАБРИС ПОТЬЕ, эксперт политического консалтинга Rasmussen Global: Это вопросы жизни и смерти, они в основном всё ещё решаются на национальном уровне. Политики, главы государств и правительств по отдельности пытаются справиться с проблемой, которая бьёт по каждому гражданину в их странах.

АЛЬБЕРТО АЛЕМАННО, профессор европейского права: К настоящему моменту COVID-19 стал европейской историей, потому что различные меры в разных странах оказывают серьёзное трансграничное влияние на их соседей. Эффективность национальных ответов на вирус ослабляется отсутствием европейской координации.

Брюсселя как будто и нет. Кто-нибудь на самом деле слушает, что говорят Еврокомиссия или Евросовет?

МАТИНА СТЕВИС-ГРИДНЕВ, корреспондент The New York Times в Брюсселе: Интересно, в какой степени из-за того, что государства-члены делают своё дело и замыкаются в себе, мы можем обвинять Еврокомиссию и коллективные инструменты в совершаемых ошибках? Всё сводится к тому, как комиссия и как политическое руководство этой политической комиссии интерпретируют свой собственный мандат.

АЛЬБЕРТО АЛЕМАННО: В результате мы можем видеть, что такая комиссия оказалась очень слабой. По Союзному договору она может осуществлять общее руководство, подниматься над правительствами, пускать в ход чрезвычайный механизм. Но эти права не были использованы полностью.

МАТИНА СТЕВИС-ГРИДНЕВ: Меня забавит цикличность: прохождение через похожие ситуации примерно раз в пять лет. В ходе нынешнего кризиса каждый делает своё дело. Здесь много злости, взаимных обвинений, указывания друг на друга пальцем. Кажется, что всё развалится — но в последний момент оно не разваливается. Комиссии удаётся склеивать всё это вместе, и мы натыкаемся на следующее препятствие.

ФАБРИС ПОТЬЕ: Политические лидеры также сражаются за своё будущее и за свои рейтинги. Однако я согласен с тем, что чем более скоординированной и европеизированной будет стратегия выхода, тем лучше, учитывая масштаб проблемы.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2020 года.