Скандалы: «Самое дорогостоящее сокрытие всех времен»

16.04.2020, 15:30, Разное

Американские СМИ рассказали о лабораторном происхождении и нулевом пациенте коронавируса в Ухане

Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий китайского Уханя, который изначально стал эпицентром заболевания. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы. Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а нулевой пациент затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане. При этом вирус возник в лаборатории не в качестве биологического оружия, а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. По мнению источников, ситуация с распространением коронавируса может стать «самым дорогостоящим правительственным сокрытием всех времен».

Изначально в сообщениях о вирусе фигурировал рынок морепродуктов. Утверждалось, что первым человеком, у которого в декабре подтвердился коронавирус, стала женщина, которая торговала там креветками. Fox News указывает, что там никогда не продавались летучие мыши, а возложение ответственности на рынок за распространения инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории.

При этом Китай «на 100 процентов» скрыл или изменил данные о заражении коронавируса: врачи и журналисты, предупреждавшие о развитии вируса «исчезли». Кроме того, Китай быстро прекратил поездки из Уханя в другие страны, но не прекратил международные рейсы из Уханя. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы с самого начала помогала Китаю в сокрытии следов.

Накануне президент США приостановил финансирование организации, заявив, что ВОЗ скрывала информацию о коронавирусе и основывалась на данных из Китая, которые не отражали истинных масштабов пандемии. Бывший руководитель британской разведки MI6 Джон Соэрс также обвинил власти Китая в том, что они скрыли от мира информацию о масштабности заболевания.

«Из того, что нам известно, вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов», — заявил Fox News госсекретарь Майк Помпео, потребовав от китайского правительства раскрыть правду о том, как возник и распространился вирус.

Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он зарождение вируса в лаборатории с председателем КНР Си Цзиньпином, ответил, что не будет делиться разговором по этому поводу, поскольку «сейчас это не уместно», передает Reuters. «Мы очень тщательно изучаем эту ужасную ситуацию», — сказал Трамп.

Как пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит InoPressa, окончательные выводы о том, как человек изначально мог заразиться новым типом коронавируса, отсутствуют до сих пор.

При этом в середине марта исследователи из команды шведского микробиолога и профессора Кристиана Андерсена выяснили, что новый вирус может особенно легко поражать человеческие клетки. Однако в целом он устроен не настолько оптимально, как стоило бы ожидать в случае с искусственно созданным биологическим оружием. К тому же неясно, зачем разрабатывать новый коронавирус из изначально безобидного для человека вируса, а не из давно известных коронавирусов, как MERS или SARS. Поэтому ученые считают сценарий разработки вируса в лаборатории неправдоподобным и рассматривают только вариант естественной передачи вируса человеку — либо напрямую от летучих мышей, либо через животное, ставшее промежуточным хозяином.

Британская Daily Mail также отмечает, что в Ухане находится Институт вирусологии, самая передовая лаборатория подобного типа в материковой части Китая. В 2018 году государственная газета People’s Daily заявляла, что институт «способен проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами», такими как вирус Эбола. Ученые института были первыми, кто предположил, что геном вируса на 96% похож на геном вируса, обычно встречающегося у летучих мышей.

Второй институт, расположенный в городе, Уханьский Центр по контролю и профилактике заболеваний, который находится всего в трех милях от рынка, как предполагается, также проводил эксперименты на животных с целью изучения передачи коронавирусов. Как утверждает профессор Ричард Эбрайт из Института микробиологии Ваксмана в Университете Рутгерса, штат Нью-Джерси, работники этого института осуществляют изучение вирусов, используя «уровень защиты 2», который обеспечивает лишь минимальную защиту от заражения, а не рекомендуемый «уровень 4».

«Исследование, проведенное Южно-Китайским технологическим университетом, пришло к выводу, что COVID-19 «вероятно» исходил из Центра по контролю и профилактике заболеваний, хотя вскоре после публикации исследования эта статья была удалена из социальной сети для ученых и исследователей. Интересно также, что когда в январе был закрыт рынок диких животных, в Beijing News появилось сообщение, что «нулевым пациентом» — первым инфицированным человеком — был Хуань Яньлин, исследователь из Института вирусологии. Институт назвал эту информацию «фейковой новостью»: было заявлено, что Хуань покинул институт в 2015 году, он пребывает в добром здравии и у него не диагностирован COVID-19″, — пишет газета.

Авторы статьи напоминают, что в 2004 году утечка из китайской лаборатории привела к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), убив одного человека и заразив девять других. Китайское правительство заявило, что утечка произошла в результате халатности, и пять высокопоставленных чиновников Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний были наказаны.