Порошенко и Портнов пытаются перетянуть ГБР каждый на свою сторону – и.о. директора Госбюро

16.04.2020, 15:35, Новости дня

Пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов пытаются использовать Государственное бюро расследований (ГБР) каждый в своих интересах.

Об этом и.о. директора ГБР Александр Соколов заявил “Украинской правде” в интервью, которое было опубликовано 15 апреля.

“Знаете, на нас смотрят, как на некую обезьяну с гранатой, и никто не знает, что она сделает. Нас пытаются те или иные силы перетянуть на свою сторону. Я не имею в виду президента”, – сказал он.

На вопрос, идет ли речь о Портнове и Порошенко, Соколов ответил: “Да, вот такое условное деление”.

“Одни нас тянут туда, другие – туда. Если мы что-то делаем, что интересно одним, они поддерживают хайп. И наоборот. Моя личная позиция, что мы должны держать баланс – баланс закона… Политическая целесообразность – это хорошо, но есть закон, а мы правоохранители. Мы должны учитывать разные мнения. Я не говорю, мнения Портнова или мнения Порошенко. У нас здесь уже много есть материала, много каждый день поступает. И поступает с обеих сторон. Мы же не можем, я не могу в одну сторону говорить, что “здесь ничего нет”, а в другую сторону говорить, что “здесь все есть”, – объяснил и.о. директора ГБР.

По его словам, когда он в 2014 году вернулся в Службу безопасности Украины и приступил к работе в контрразведке, “там было все просто: есть ты, есть враг, и ты работаешь по этому врагу”.

Портнов с 2010 года по 2014-й занимал должности заместителя и первого заместителя главы Администрации Президента в бытность главой государства беглого ныне Виктора Януковича.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, в июле 2019 года его избрали народным депутатом от партии “Европейская солидарность”.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах. Дела были открыты по заявлениям Портнова.

28 февраля 2020 года “Украинская правда” со ссылкой на собственный источник сообщила, что ГБР подготовило Порошенко подозрения, но в Офисе генпрокурора их не утвердили из-за низкого качества. В марте эту информацию подтвердил на тот момент и.о. генпрокурора Виктор Чумак.