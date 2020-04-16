Рада внесла изменения в регламент, которые помогут рассмотреть 16 тыс. правок к “антиколомойскому” законопроекту

16.04.2020, 15:35, Новости дня

На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в свой регламент, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Проект закона “О внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры” №1043 в втором чтении и в целом поддержало 242 народных депутата при минимально необходимых 226. За отдали свои голоса 204 депутат от “Слуги народа”, 15 – от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, 13 членов группы “Довіра” и 10 внефракционных. Ни одного голоса не дали “Европейская солидарность”, “Батьківщина”, “Голос” и групп “За майбутнє”.

Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

Закон предлагает особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции проекта законодательного акта, но не менее 500 поправок. Инициировать специальную процедуру должны не менее 150 депутатов.

Главное нововведение заключается в том, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, которые отклонил профильный комитет, а внефракционный депутат – на рассмотрении одной неучтенной поправки (согласно действующей редакции закона о регламенте, Рада должна голосовать по каждой поправке, если на этом настаивает ее автор, количество правок не ограничено).

В законе также четко зафиксировано время, которое дается депутатам на обсуждение правок в сессионном зале, – от одной до двух минут.

Перед голосованием представители оппозиционных фракций раскритиковали законопроект.

Сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Артур Герасимов заявил, что он уничтожает парламентскую оппозицию. “Если он будет ограничен во времени, например, до 1 июня, то мы готовы подставить плечо власти, но мы получили ответ, что это не принимается”, – сказал Герасимов.

С критикой законопроекта выступили также представили фракций “Голос”, “Батьківщина” и “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Комментируя необходимость принятия законопроекта, спикер Дмитрий Разумков назвал ситуацию с рассмотрением так называемого антиколомойского законопроекта, к которому подали более 16 тыс. правок, исключительной.

“Никогда раньше у нас не было 16 тыс. правок. Это ситуация, которая может заблокировать работу Верховной Рады до осени, причем по любому вопросу. Это может касаться не только этого закона, но и любого другого. Парламент к этому не был готов”, – сказал Разумков.

Он пообещал, что вскоре в закон внесут изменения относительно ограниченного периода его действия.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” (известен как “антиколомойский” закон) в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.