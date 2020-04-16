 

В ВСУ зафиксирована вторая смерть от коронавируса

16.04.2020, 15:35, Новости дня

В Вооруженных силах Украины зафиксирована вторая смерть от коронавируса. Об этом 16 апреля в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Сотрудник ВСУ умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Первые признаки болезни – повышенная температура и затрудненное дыхание – у него появились 1 апреля. Через неделю больному стало хуже и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Инфицирование мужчины COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР-тестирования.

По имеющимся данным, помимо коронавируса, у него были сопутствующие заболевания.

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Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Neljapäev, 16. aprill 2020

По состоянию на 7.00 16 апреля в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 28 случаев инфицирования коронавирусом.

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли. 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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