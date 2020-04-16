Контроль на дорогах и автоматическая система проверки пропусков: как она будет работать

16.04.2020, 15:31, Новости дня

Автоматическая система проверки пропусков готовится к запуску в столице. Цифровые коды будут привязаны к социальным или транспортным картам, так что пассажиры смогут проходить через турникеты без дополнительного контроля. Как проверяют сейчас?

На второй день работы цифровых пропусков ситуация в московском метрополитене, конечно, принципиально отличается от той, что была накануне. Сейчас у входа на станцию метро "Алтуфьево" ни очередей, ни столпотворения нет.

Заходим в вестибюль — все турникеты свободны.

"На сегодняшнее утро все тихо, все спокойно, граждане пассажиры спокойно проходят, задержек нет", — рассказал инспектор службы безопасности Московского метрополитена Андрей Сидоров.

Вчера пропуска проверяли почти у каждого пассажира метро. Сегодня контроль выборочный.

– Проверяли сумки, пропуска проверяли.

– У всех тотально проверяют?

– Не у всех — выборочно.

– Очереди есть или нет?

– Нет вообще!

На московских дорогах сегодня тоже свободнее. Инспекторы теперь останавливают автомобили не с московскими номерами. Водители относятся с пониманием.

Чтобы избежать пробок и скопления людей в Департаменте транспорта Москвы проанализировали запуск пропускной системы.

"Для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также для усиления контроля за наличием пропусков мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через "Тройку", "Стрелку" или социальную карту. Вводить систему будем поэтапно. Уже сейчас проверки в метро и всех других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры ГКУ "Организатор перевозок", — сообщили в Дептрансе.

Цифровой пропуск, а точнее код, нужен для поездок на общественном транспорте, такси и на своей машине. Получить его обязан каждый, кто ездит на работу, отправляется к врачу или по другим делам.

– Это необходимая мера и обязательная к исполнению.

Для передвижений пешком недалеко от дома пропуск не нужен. Тем не менее, патрули в городе предупреждают прохожих о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

– Первый раз с 24 числа я вышла в сберкассу — денег-то нет!

За поездки без пропуска будут штрафовать. Работать пропускная система будет пока до 30 апреля.

Текст:

"Вести-Москва"