Первый фрегат с российской силовой установкой спустят на воду в мае

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16.04.2020, 15:30, Новости дня

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" планируют спустит на воду в начале мая. Это будет первый подобный корабль с российской силовой установкой. Ранее ох оснащали украинскими газотурбинными агрегатами.

Сейчас на "Адмирала Головко" устанавливают бульбовый обтекатель, секции башенно-мачтовых конструкций, валопровод и мортиры, пишет агентство ТАСС.

Первый корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков" уже передан флоту. Второй, "Адмирал Касатонов", проходит испытания.

Длина фрегатов проекта 22350 составляет 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, предельная скорость – 29 узлов, экипаж от 180 до 210 человек.

В арсенал корабля входят пусковые установки для ракет "Калибр" и "Оникс", универсальная артиллерийская система А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", а также торпеды и система ПВО ближнего радиуса действия "Палаш".



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