Уникальный аэромобильный госпиталь МЧС готов к приему пациентов

16.04.2020, 15:30, Новости дня

Уникальный аэромобильный госпиталь МЧС готов к приему пациентов. Он появился в Мурманской области под Белокаменкой, передает ГТРК "Мурман".

За последние сутки ситуация с распространением коронавирусной инфекции, к сожалению, ухудшилась: еще у 41 человека тесты дали положительный результат. На данный момент всего в регионе 309 заболевших.

Глава региона Андрей Чибис высоко оценил уровень подготовки медицинского объекта. Важно, что он абсолютно автономен. Жизнеобеспечением объекта будут заниматься спасатели увеличилось Мурманска, Колпино, Ногинска. Обслуживать пацентов будут медики из подмосковного отряда "Центроспас".

Как уточнил старший врач оперативной группы "Центроспаса" госпиталя РФ Игорь Якиревич, центр полностью готов к возможному наплыву инфицированных больных. Прибытие первых пациентов ожидается 17-18 апреля. Перед этим специалисты Роспотребнадзора должны проверить все объекты на санитарную безопасность. Ожидается, что в госпиталь поступят на обследование рабочие со стройки "НОВАТЭКа" в Белокаменке. Как известно, там был обнаружен очаг коронавируса.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, до пика ситуация с коронавирусом еще не дошла, так что специалисты прогнозируют рост числа заболевших. Открытие госпиталя позволит решить проблему оказания помощи пациентам.

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ГТРК "Мурман"