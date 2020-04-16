 

Сотрудники мэрии Нижнего Новгорода заразились коронавирусом

16.04.2020, 15:30, Новости дня

Коронавирус выявили у нескольких сотрудников администрации Нижнего Новгорода, предположительно они заразились от первого заболевшего работника здания мэрии, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэр горда Владимир Панов также сдал тест, его результаты отрицательные, информирует портал NN.ru. «Поэтому глава города продолжает работу с максимальным соблюдением всех правил безопасности», – отметили в пресс-службе.

В начале недели нижегородская мэрия подтвердила, что один сотрудник, работающий в здании горадминистрации, заболел коронавирусом и был госпитализирован. По данным источника, заболевший сотрудник – охранник мэрии, дежуривший на вахте.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.



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