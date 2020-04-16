Как правильно выстроить рацион питания после поста

16.04.2020, 15:30, Разное

С приходом праздника Пасхи заканчивается Великий пост, когда люди очищают свое духовное здоровье и организм. После употребления постных блюд следует правильно выстроить свой рацион, а не стараться «наверстать упущенное», устраивая застолья и «набрасываясь» на жирную еду.

Для пищеварительной системы, разгрузившейся по время поста, бесконтрольный прием пищи станет настоящим шоком. Возвращаться к своему привычному рациону эксперты советуют постепенно и с большой осторожностью, чтобы не навредить здоровью. В первые дни после поста следует воздержаться от мясных продуктов, которые для пищеварения еще слишком тяжелые.

Сначала можно позволить себе нежирную рыбу и на протяжении первых недель ежедневно добавлять в рацион по одному новому блюду. Постепенно организм привыкнет к такого рода нагрузке, и человек без серьезных последствий для здоровья за месяц вернется к привычному режиму питания.