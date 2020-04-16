 

Как правильно выстроить рацион питания после поста

16.04.2020, 15:30, Разное

С приходом праздника Пасхи заканчивается Великий пост, когда люди очищают свое духовное здоровье и организм. После употребления постных блюд следует правильно выстроить свой рацион, а не стараться «наверстать упущенное», устраивая застолья и «набрасываясь» на жирную еду.
Для пищеварительной системы, разгрузившейся по время поста, бесконтрольный прием пищи станет настоящим шоком. Возвращаться к своему привычному рациону эксперты советуют постепенно и с большой осторожностью, чтобы не навредить здоровью. В первые дни после поста следует воздержаться от мясных продуктов, которые для пищеварения еще слишком тяжелые.

Сначала можно позволить себе нежирную рыбу и на протяжении первых недель ежедневно добавлять в рацион по одному новому блюду. Постепенно организм привыкнет к такого рода нагрузке, и человек без серьезных последствий для здоровья за месяц вернется к привычному режиму питания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Мнение: Почему России не удается остановить сланцевую промышленность США

19.03 / Ольга Куриленко о борьбе с коронавирусом: “Какое мне прописали лечение? Никакого!”

18.03 / Звезда «Игра Престолов» Шон Бин с супругой устроили дебош на борту самолета

13.04 / Коронавирусные хроники

27.03 / Скандалы: У экс-главы Марий Эл забрали еще не все

31.03 / Мнение: Новые штрафы

08.02 / OPPO Reno3 Vitality Edition доступен для предзаказа

02.02 / Личное: Мамочка, которой можно вдуть!

10.02 / Наука: Секвенируй это. Ликбез по технологиям чтения ДНК

01.04 / Мнение: Более 100 заявлений на батюшку: СК проверяет отца Димитрия Смирнова по 282 статье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска