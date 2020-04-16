Путин из-за занятости перенес совещание по строительной отрасли

16.04.2020, 15:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин предложил членам кабмина, собравшимся на совещание по развитию строительной отрасли, перенести мероприятие на час из-за плотного графика.

«В связи с подвижкой графика рабочего до следующего мероприятия, которое я не могу перенести, всего полчаса, мало времени для обсуждения тем, поэтому предлагаю на час перенести», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.

Он предложил позже в таком же составе собраться и без спешки обсудить все вопросы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посоветовал дождаться решения президента по параду 9 мая в Москве с учетом ситуации с распространением коронавируса.