 

Россияне пожаловались на случаи принуждения к увольнению

16.04.2020, 15:30, Новости дня

Роструд получает жалобы от работников организаций, которых вынуждают взять отпуск без сохранения зарплаты или написать заявление об увольнении по соглашению сторон, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с введением нерабочих дней, а также приостановкой деятельности предприятий, в Роструд и инспекции труда поступают обращения, в которых работники организаций, для которых установлены нерабочие дни, сообщают о фактах привлечения их к работе, о понуждении к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы, изменению ежегодных графиков отпусков, увольнению по соглашению сторон», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что инспекция труда реагирует на такие обращения незамедлительно, направляя работодателям предостережения.

«Это позволяет превентивно избежать нарушений трудовых прав работника. По нарушениям, связанным с невыплатой заработной платы или незаконным увольнением, могут назначаться проверки», – сообщили в Роструде.

Указывается, что в период действия указа о нерабочих днях расторжение трудовых договоров возможно лишь по инициативе самого работника, а также по соглашению сторон или в связи с истечением срочных трудовых договоров.

По соглашению сторон возможно и сокращение трудового времени.

«Увольнение работников организаций, продолжающих деятельность, возможно только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством», – напомнили в Роструде.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за соблюдением прав работников, которых перевели на удаленную работу из-за коронавируса.



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