Кристина Орбакайте опубликовала архивный снимок молодых родителей

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16.04.2020, 15:30, Разное

Кристина Орбакайте на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала архивный снимок молодых родителей. Этим постом знаменитость поздравили своего отца с днём рождения, напомнив тому, как она сильно его любит.
Миколас Орбакас отмечает день рождения 16 апреля, а Алла Пугачева празднует свой праздник днём ранее. Кристина Орбакайте поздравила обоих родителей, порадовав не только именинников, но и многочисленных фанатов. Для исполнительницы она с дочерью Клавдией сняла видеоролик, а отцу посвятила пост, в котором призналась в любви и пожелала крепкого здоровья, отметив, в складывающихся обстоятельствах – это самое главное. К своим словам певица прикрепила несколько снимков, один из которых был сделан в далёкой молодости 75-летнего юбиляра. На нём изображёны отец Кристины Орбакайте и её звёздная мать. Подписчики оценили фотографию и поблагодарили наследницу Пугачевой за возможность увидеть народную артистку в молодости.

Фолловеры начали сразу же поздравлять отца певицы, посвящая тому добрые слова и пожелания. Присоединились к ним и многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, среди которых – Филипп Киркоров, Максим Галкин и Алика Смехова. Пользователи отметили, родители певицы были очень красивой парой, и та унаследовала многие их черты.



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