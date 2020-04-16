Мнение: Резервы

16.04.2020, 15:25, Разное

Представленные вчера Путиным меры по "поддержке" экономики не впечатляют. Не впечатляют в первую очередь тем, что они попросту бессистемные. Это просто ведро воды в горящий небоскреб, причем не туда, где горит, а туда, где не жарко. Объемы помощи тоже вызывают умиление – при том, что уже озвучен предварительный ущерб от "эпидемии" – 18 трлн рублей. Сравнение с ведром и небоскребом становится еще более реальным.

А всего-то три недели назад бодрые сановники и пропагандисты вслед за ними заходились в рассказах о том, что накоплены грандиозные резервы, позволяющие без проблем жить 3-5-6 лет. Возникает вполне резонный вопрос – а есть ли эти резервы? Учитывая склонности правящего сословия к воровству, плюс фантастический профессионализм в смысле инвестиционной "чуйки" – достаточно вспомнить помпезную "дедолларизацию", когда ЦБ торжественно ушел в юань на пике его стоимости, после чего юань благополучно рухнул, причем от всей души. Кроме того, именно сейчас на фоне распада управления самое время начать банально вывозить накопленное за рубеж. Время пришло.

Вполне возможно, что никаких резервов у России просто нет. К тому, что случайно досталось, отношение понятно какое. А нынешняя братва именно захватила огромную страну, взяв ее буквально на гоп-стоп в нулевые. Да потом им еще пять лет несказанно повезло с ценами на нефть. Откуда у этих может возникнуть способность к сбережению в таких условиях?

Так что вопрос, конечно, любопытный. И ответ на него может быть неожиданным, но совершенно логичным. Что не украли, то просто профукали.