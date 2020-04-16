 

Экипаж американского P-8A Poseidon испугался маневров Су-35 ВКС России

16.04.2020, 15:17, Разное

Представители Военно-морских сил США считают перехват российским Су-35 американского самолета P-8A Poseidon «очень опасным». Накануне американские военные заявили, что якобы российский самолет приблизился на близкое расстояние к «Посейдону» – менее 10 метров.
При этом, отечественные пилоты могли выполнить маневр «кверху брюхом» непосредственно перед американским самолетом, что привело к турбулентности, отмечает издание «ПолитЭксперт». Военное командование США обвиняет российских летчиков в «безответственности», ведь их предполагаемые действия могли привести к более серьезным последствиям.

Американская сторона уточнила, что пилоты P-8A Poseidon не пытались провоцировать российских военнослужащих. Представители Министерства обороны Российской Федерации инцидент пока не прокомментировали.



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