 

Матвиенко назвала беспечность причиной заражения своих знакомых

16.04.2020, 15:16, Новости дня

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что многие ее знакомые заразились коронавирусом, так как проигнорировали рекомендации по мерам предосторожности.

«Только исполнение предписаний позволит нам не допустить дальнейшего разрастания коронавируса. Мы должны это понимать и с полной ответственностью к этому относиться. У меня много знакомых заболело – люди, казалось бы, серьезные, ответственные. Заболели, потому что игнорировали [рекомендации], потому что считали, что это не для них и не про них», – передает ТАСС слова.

Она также уточнила, что не общалась с ними и ограничила все контакты с первых дней самоизоляции.

Кроме того, по словам Матвиенко, россияне должны будут находиться в самоизоляции столько, сколько потребуется.

«Находиться в режиме самоизоляции – это тяжело. Это объективно, я это по себе знаю. Это тяжелая история, особенно, когда люди без работы, на дистанционной или в вынужденном отпуске. Но я полагаю, что граждане должны будут находиться на режиме самоизоляции столько, сколько потребует обстановка, как бы ни было тяжело», – сказала Матвиенко.

Напомним, в Москве и Подмосковье введен запрет на поездки без пропусков. В то же время нарушитель самоизоляции в Москве попытался дать взятку полицейскому

На сегодняшний день в Москве во вторник составили 2 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.



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