В РФ протестировали дрон для доставки тестов на коронавирус

16.04.2020, 15:16, Новости дня

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разработали и успешно протестировали дрон, предназначенный для доставки медикаментов и тест-систем для выявления коронавируса в труднодоступные населенные пункты, сообщили в пресс-службе ТГУ.

«Сотрудники факультета инновационных технологий ТГУ провели успешные испытания возможностей БПЛА по доставке медикаментов и образцов для анализов из отдаленных населенных пунктов региона. Тестовые полеты проведены по заказу штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ТО (Томской области) и департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности и Сибирским центром Фонда перспективных исследований», – сообщили в пресс-службе вуза ТАСС.

Отмечается, что ТГУ уже получил на разработку патент. В отличие от аналогов дрон обладает улучшенными характеристиками: он более устойчив на ветру, у него повышенная грузоподъемность и маневренность. В ходе испытаний он перелетел через реку Обь и доставил груз в село Победа. За техническую подготовку и проведение тестовых полетов наряду с Томский государственным университетом отвечала компания «Аэромакс», благодаря чему разработка беспилотника была произведена быстрее.

«Использование БПЛА позволяет максимально снизить число контактов между людьми и сократить количество передвижений на транспорте. Планируется, что в дальнейшем способ доставки жизненно важных грузов с помощью беспилотников будет использоваться на постоянно основе. География доставки будет включать в себя те районы, куда в межсезонье добраться невозможно», – говорится в сообщении на сайте университета.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, изначально дрон планировалось использовать для доставки грузов на территории кампуса вуза. «Теперь мы сделали новый шаг, провели испытания в интересах системы здравоохранения и жителей региона», – отметил он. Видео первого тестового полета дрона опубликовано на YouTube.

Ранее в Башкортостане запустили дрон, оснащенный видеокамерой и системой оповещения. Во время полета дрон анализирует ситуацию на городских улицах и с помощью звукоусилителя напоминает гражданам о необходимости оставаться дома, соблюдая правила гигиены.