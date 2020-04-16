Рошаль заявил об обеспеченности работающих с коронавирусом больниц средствами защиты

16.04.2020, 15:16, Новости дня

Учреждения, которые работают с больными коронавирусом, почти максимально обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль.

«Когда я смотрю картинки из Америки, когда я смотрю картинки из Италии, Испании, и когда я вижу, как люди, врачи в халатах, говорят, нам нечем работать, что халатов нет, масок нет, защиты нет. Мир был неготов к этой ситуации. Мы выходим постепенно из этой ситуации. Во всяком случае, те учреждения, которе непосредственно сейчас перепрофилированы и работают в рамках коронавирусной инфекции, они обеспечены почти максимально», – сказал Рошаль в рамках пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной работе волонтеров акции #МыВместе по оказанию помощи врачам в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Он добавил, что ряд учреждений сейчас только переоборудуют и готовят к инфекции. «Ясно, что там, может быть, чего-то пока недостает. У нас есть пока определенное время», – добавил Рошаль.

Он также выразил предположение, что РФ подходит к пику по коронавирусу, передает РИА «Новости».

«В плане прогноза – я не гадалка, я не специалист-инфекционист. Я просто доктор, я вижу эти цифры, которые есть. Думаю, что мы подходим к пику. То, что еще будут появляться люди, у которых может быть положительный тест – да, это еще могут. Но вот то, что мы делаем по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, делается правильно, делается фактически максимально», – рассказал Рошаль.

Рошаль также отметил, что у РФ было немного времени на подготовку.

До этого он заверил, что пандемия коронавируса закончится, так как нет ни одной инфекции, которая бы не кончалась.