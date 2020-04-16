Ученые развеяли миф о животных как переносчиках вирусов

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16.04.2020, 15:12, Новости дня

Шотландские ученые обнаружили, что вероятность заражения людей зоонозным вирусом не связана со специфическими признаками конкретного животного. Соответствующее исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Специалисты Университета Глазго собрали данные по 415 видам ДНК- и РНК-вирусов восьми отрядов млекопитающих и трех отрядов птиц. Исследователи учли, какие из этих вирусов могут передаваться человеку, степень родства животных с человеком и филогенетические отношения между вирусами, а затем установили, какие факторы влияют на вероятность заражения человека вирусом от конкретного позвоночного», – передает РИА «Новости».

Выяснилось, что больше всего вирусов человеку могут передать представители тех отрядов, в которых больше всего видов. То есть, полагают ученые, такие группы животных, как грызуны или летучие мыши, потенциально не опаснее других, поскольку данные по зоонозным инфекциям у них статистически соответствуют видовому разнообразию.

Кроме того, за исключением приматов, частота инфицирования людей скорее объясняется таксономией вируса, а не несущего его животного.

Ранее ученые пришли к выводу, что изменение окружающей среды под влиянием деятельности человека становится причиной появления новых вирусов.

Также американские СМИ узнали об опасных исследованиях коронавируса летучих мышей в Ухане.



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