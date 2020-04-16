 

Генетики из США создали наиболее точный тест на COVID-19

16.04.2020, 15:12, Новости дня

Калифорнийские молекулярные биологи на базе геномного редактора CRISPR/Cas12 создали новую тестовую систему для поиска следов коронавируса, не совершающую ложно-отрицательных ошибок. Результаты первых ее проверок опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

«Мы создали быстрый и легко применимый тест, приспособив CRISPR/Cas12 для обнаружения фрагментов вирусной РНК в мазках из респираторного тракта больных. Наша методика более наглядна и работает быстрее, чем ПЦР-системы, применяемые Центром по контролю и профилактике заболеваний США. Она правильно определяет 95% положительных и 100% отрицательных случаев», – передает ТАСС слова ученых.

Специалисты из университета Калифорнии в Сан-Франциско, а также их коллеги из Департамента общественного здравоохранения Калифорнии разработали тестовую систему, используя геномный редактор CRISPR/Cas12, который многие бактерии используют в качестве своеобразного «антивируса».

Эта система, в отличие от ее более популярного и известного собрата CRISPR/Cas9, требует чуть больше усилий для использования, однако она значительно аккуратнее распознает редактируемые участки ДНК и позволяет их аккуратно «вырезать» из нити генетического кода.

Как утверждают эксперты, подобный подход позволяет не только очень точно находить следы SARS-CoV-2 в образце или гарантированно определять их отсутствие, но и различать фрагменты возбудителя COVID-19 и его близких родичей, возбудителя атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS, а также других коронавирусов.

Главный плюс подобного подхода, по словам его создателей, заключается не только в его высокой точности, но и в том, что для его работы не нужно дорогостоящее оборудование и специализированные реагенты. Как надеются исследователи, их CRISPR/Cas12-тест в скором времени будет одобрен для клинического применения и поможет врачам точнее отслеживать распространение вируса.

Ранее глава ВОЗ назвал число проходящих клинические испытания вакцин от коронавируса. Кроме того, в РФ создана первая тест-система диагностики возбудителя коронавируса у животных.



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