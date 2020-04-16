Полиция начала проверку видео задержания пенсионерки в Москве

16.04.2020, 15:12, Новости дня

Московская полиция начала проверку после видеоролика с задержанием сотрудниками правоохранительных органов пенсионерки, сообщили в столичном ГУ МВД.

В соцсетях житель Москвы опубликовал видеозапись, на которой зафиксировано задержание полицейскими пожилой женщины, автор ролика сообщил, что это его мать, передает РИА «Новости».

«По факту размещения в интернете информации о доставлении в полицию пожилой женщины проводится служебная проверка», – уточнили в ГУ МВД.

Напомним, в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.

В среду, 15 апреля, полицейские начали проверять пропуска на всех станциях метро, из-за этого на входах появилось большое скопление людей, однако уже на следующий день скопления пассажиров удалось избежать.