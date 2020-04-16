США подозревают Китай в проведении тайных ядерных испытаний

16.04.2020, 15:10, Новости дня

Китай, возможно, провел несколько секретных подземных испытаний ядерных зарядов малой мощности, несмотря на заявления о соблюдении международного соглашения, запрещающего такие взрывы.

Об этом говорится в докладе Госдепартамента США, опубликованном в среду.

Обеспокоенность США по поводу возможного нарушения Китаем стандарта «нулевой мощности» испытательных взрывов вызвана деятельностью на китайском ядерном полигоне Лобнор в течение 2019 года, говорится в докладе Госдепартамента.

Под испытанием нулевой мощности понимается ядерное испытание, при котором не происходит взрывной цепной реакции, наподобие той, что инициируется при детонации ядерной боеголовки.

«Возможная подготовка Китая к круглогодичной эксплуатации полигона Лобнор, использование взрывоизолирующих камер, обширные земляные работы в Лобноре и недостаточная транспарентность в деятельности [Китая] в сфере ядерных испытаний вызывают тревогу по поводу соблюдения им стандарта нулевой мощности», – говорится в докладе, в котором не приводятся доказательства проведения маломощного взрыва.

Посольство Китая в Вашингтоне пока не отреагировало на просьбу о комментарии.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что обеспокоенность по поводу действий Пекина в сфере испытаний поддерживает доводы президента Дональда Трампа в пользу присоединения Китая к переговорам США и России о новом соглашении по контролю над вооружениями, который должен прийти на смену договору СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой, истекающему в феврале.