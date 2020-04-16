 

Украина и сепаратисты начали обмен заключенными

16.04.2020, 15:10, Новости дня

Украина и поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке страны приступили к новому обмену заключенными.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил в Facebook в четверг, что 19 украинцев, которые удерживались сепаратистами, возвращаются в Киев.

По сообщениям российских информагентств, обмен происходит в районе города Горловки Донецкой области.

Пока неизвестно, сколько человек, удерживаемых украинской стороной, будут переданы на подконтрольные сепаратистам территории.

Предыдущий обмен состоялся в декабре 2019 года. Тогда Киев передал сепаратистам 124 человека, а в Украину вернулись 76 человек.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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