Судзиловская вспомнила о «хулиганских» днях рождения Пугачевой в её доме

16.04.2020, 15:09, Разное

Пандемия коронавируса изменила не только образ жизни и настроение людей, но и традиции, которые вчера еще казались незыблемыми. Олеся Судзиловская вспомнила о креативных днях рождения Пугачевой в её доме.

Актриса с ностальгией перечисляет особенности этих ярких праздников. Рядом с собой Примадонна хотела видеть не только родных, но и друзей, поэтому компания собиралась многочисленная. Гости умели не только развлекать публику, но и создавать атмосферу радости и веселья для себя. Непринужденная обстановка позволяла многим забыть о своем возрасте и «похулиганить», как возможно в молодости или в окружении близких по духу людей. Разместив в своём Instagram-аккаунте архивное фото, Судзиловская, как будто возвращается вместе со всеми в те счастливые времена.

Она сердечно желает знаменитой артистке в день её рождения искренних пожеланий, обожания и любви. Все это Алла Пугачева непосредственно получила от мужа Максима Галкина, сына Гарри и дочери Лизы. Кроме них, «со всех сторон», по словам её поклонницы, к ней были устремлены теплые слова поддержки и восхищения, благодарности за ту радость, которую артистка продолжает дарить людям.