В Красноярске задержан подросток, планировавший вооружённое нападение на школу

16.04.2020, 15:09, Разное

Представители СОБР провели задержание в Красноярске подозреваемого, планирующего совершить вооружённое нападение на школу. Подросток имел огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства.

Спецслужбы отчитались об успешно проведённой операции по выявлению лица, разрабатывающего план атаки на школу. Во время обыска, в придворовом строении, расположенной на частной территории, сотрудники силового ведомства нашли предмет, похожий на обрез двуствольного охотничьего ружья, а также несколько самодельных взрывных устройств, предположительно начинённых пороховым зарядом. Во время допроса подросток, проживающий в Красноярске, сознался, что намеревался использовать эти предметы, осуществляя запланированное ранее вооружённое нападение. По его словам, данный акт должен был состояться 19 или 20 апреля.

В настоящий момент детали успешной операции не раскрываются, как и нет информации, каким образом полиция вышла на след предполагаемого преступника. Также неизвестны все детали плана нападения на учебное заведение. Сейчас следователи изучают все улики, в том числе и личные дневники подростка, в которых тот описывал действия, которые намеревался осуществить.