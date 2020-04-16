“Коммунисты России” требуют снять с эфира “очерняющий прошлое” сериал “Зулейха открывает глаза”

16.04.2020, 15:09, Разное

Представители политической фракции “Коммунисты России” выступили с требованием снять с эфира сериал “Зулейха открывает глаза”, главную роль в котором исполнила Чулпан Хаматова. По мнению политических деятелей, данное повествование выставляет в чёрном цвете советское прошлое.

Об инициативе депутатов пояснил их коллега Максим Сурайкин. По его мнению, государство должно реагировать на подобные картины и препятствовать их демонстрации в телевизионном эфире, поскольку их создатели преследуют цель сделать себе пиар и заработать деньги. При этом они прибегают к использованию художественных образов, очерняющих историю России, и, в частности, советское прошлое. В партии “Коммунисты России” убеждены, сериал “Зулейха открывает глаза” – плевок в лицо соотечественников. Авторы сценария пытаются манипулировать фактами, выставляя события в выгодном им свете. Кроме того, многие кинокритики уже отмечали, данная работа отличается многочисленными историческими не состыковками, отчего повествование, написанное Гузель Яхиной, не отвечает временным реалиям. Чувствуя необходимость, народный избранник уже направил руководству телеканала “Россия 1” письмо, потребовав остановить показ многосерийного фильма.

Известно, “Зулейха открывает глаза” рассказывает о 30-х годах прошлого столетия и жителях сёл Татарстана. В центре истории – жительница из раскулаченной семьи, которая по ходу сюжета развивается, как личность, отстаивая свою точку зрения. Как заявила Чулпан Хаматова, изначально все персонажи должны были говорить на родном языке героини сериала, но от этого решили отказаться, отчего также заслужили претензии со стороны зрительской аудитории.