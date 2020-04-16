Forbes подсчитал потери российских миллиардеров за год

16.04.2020, 15:08, Новости дня

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, отметив, что их совокупное состояние за год сократилось до 456 млрд долларов.

Всего, по оценке журнала, за минувший год самые богатые люди РФ потеряли 40 млрд долларов.

«Такая динамика – во многом следствие турбулентности на финансовых рынках в начале года из-за падения цен на нефть и эпидемии коронавируса», – отмечает издание.

Сам рейтинг по сравнению с прошлым годом существенно обновился – в него вошли 15 новых имен, из которых 12 попали в список впервые.

Первое место занял совладелец и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 19,7 млрд долларов.

Второе место осталось за основным владельцем и председателем совета директоров НЛМК Владимиром Лисиным с состоянием в 18,1 млрд.

Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с 17,1 млрд опустился на третье место.

Четвертым стал основной владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние – 16,8 млрд долларов. Замкнул пятерку глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с 15,2 млрд.

Отмечается, что впервые в рейтинг попали братья-миллиардеры Дмитрий и Игорь Бухманы, создатели разработчика игр Playrix. Состояние в 3,1 млрд у каждого позволило им занять 34-е и 35-е места.

В список также вошли создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков (126-е место, 750 млн), президент группы «Дело» Сергей Шишкарев (149-е место, 700 млн), гендиректор производителя товаров для офиса «Комус» Сергей Бобриков (167-е место, 550 млн), владелец «Сусуманзолота» Владимир Христов (192-е место, 500 млн).

Кроме того, среди новичков рейтинга – бывшая жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова, занявшая 107-е место с 900 млн, и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг, которой принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate (191-е место, 500 млн).

Из рейтинга минувшего года в нынешний не попали экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, владелец группы «Ви Холдинг» Виталий Мащицкий, а также совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.

Также в 2020 году Forbes снизил порог для вхождения в рейтинг – теперь для этого требуется состояние в 400, а не в 500 млн долларов.

Журнал оценивает состояние предпринимателей исходя из стоимости принадлежащих им активов: акций, земельных участков, недвижимости и личного имущества. Стоимость компаний и долей в них рассчитывается на основе рыночных котировок (в этом году датой отсечения стало 18 марта), а если компания непубличная – то по ее финансовым показателям и с учетом публичных аналогов.

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