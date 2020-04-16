Мишустин раскритиковал Решетникова за проблемы с выдачей льготных кредитов бизнесу

16.04.2020, 15:08, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подверг критике министра экономического развития Максима Решетникова за возникшие проблемы с выдачей льготных кредитов для бизнеса на зарплаты. Глава кабмина отметил, что это поручение президента Владимира Путина, которое надо исполнять.

Решетников отметил, что льготные кредиты для банков убыточные, поскольку административные расходы они берут на себя, информирует «Коммерсант».

«Что значит – убыточные или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступным все условия, по которым банки должны выдавать», – сообщил в ответ Мишустин.

Он потребовал наладить ежедневный мониторинг за исполнением поручения.

«Да, мы сегодня сказали, что это примерно 150 млрд, чтобы у нас была фактически картина, когда по планам банки выйдут на соответствующий уровень. Ну как так?» — сказал премьер-министр.

Ранее Решетников рассказал, что в качестве «тайного покупателя» проверил работу двух крупных российских банков, которые выдают беспроцентные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям на выплату зарплат, и не смог взять «нулевой займ».

Сообщалось, что российские банки выделили около 500 млн рублей на беспроцентные кредиты бизнесу для выплат заработных плат.