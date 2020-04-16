Минобрнауки не исключило начало нового учебного года в онлайн-режиме

16.04.2020, 15:08, Новости дня

Минобрнауки рассматривает сценарий, при котором новый учебный год может начаться в дистанционном формате из-за распространения коронавируса, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн», – передает его слова ТАСС.

При этом разговоры о закрытии части вузов из-за кризиса он назвал преждевременными.

Ранее замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что все российские регионы подтвердили возможность организации обучения онлайн.

Напомним, Минпросвещения разрешило регионам досрочно закончить учебный год для 1-8 классов.