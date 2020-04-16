Министр экономразвития попробовал взять в банке обещанный Путиным зарплатный кредит. Не получилось

16.04.2020, 15:05, Новости дня

Министр экономического развития России Максим Решетников лично проверил, как выполняются обещания президента Владимира Путина о выдаче беспроцентных кредитов пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу. О том, что льготный заем получить сейчас невозможно, он написал в своем инстаграме.

“Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор “горячей линии” ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае”, – написал в посте Решетников.

Министерство экономического развития провело мониторинг заявок от предпринимателей на получение “нулевых” зарплатных кредитов.

“Из 3,5 тысяч обращений на общую сумму 24 млрд рублей одобрены примерно 1,5 млрд. А выдано реально всего лишь 400 млн рублей. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок”, – рассказал министр. По его словам, пока что в программу поддержки бизнеса включились только пять банков, еще 25 готовятся подписать соглашения.

Беспроцентные кредиты на зарплаты российские банки начали выдавать предпринимателям с 8 апреля. На это ЦБ направил 150 млрд рублей.

15 апреля Путин анонсировал очередные меры помощи бизнесу и заявил, что выдачи кредитов осуществляются плохо, а “банки неохотно идут навстречу заемщикам”. После этого он приказал обеспечить гарантиями ВЭБа не менее 75% зарплатных заемов.