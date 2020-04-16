Из Екатеринбурга в Узбекистан вывезли 152 застрявших в России трудовых мигранта

16.04.2020, 15:05, Новости дня

Авиакомпания “Уральские авиалинии” вывезла на родину в Узбекистан 152 трудовых мигранта. Несколько недель назад они застряли в Екатеринбурге из-за эпидемии коронавируса и прекращения авиационного сообщения между странами. Билеты, которые были ими куплены, пропали.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что рейс был организован для эвакуации граждан Узбекистана, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Екатеринбургу. О вывозе узбекистанцев в Ташкент договаривались сразу несколько ведомств России и Узбекистана.

“Надеюсь, что подобный рейс состоится и в Душанбе. Нам очень важно, чтобы трудовые мигранты не испытывали дискомфорта, уехали к себе домой, поскольку сейчас здесь нет работы, закрылись основные места, где они работали. Рейс в Ташкент показал, что когда мы действуем вместе, получаем результаты, необходимые не только жителям нашей страны, но и иностранным гражданам”, – заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По словам Мерзляковой, часть застрявших мигрантов осталась в Екатеринбурге: они ждут открытия границ вне Центра содержания, так как они нашли жилье на время ожидания.

После закрытия границ сразу несколько групп трудовых мигрантов не смогли улететь на родину из разных городов России. Они неделями ночевали в аэропортах в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах. Из нескольких аэропортов мигрантов выгнали силой.

В Новосибирске гражданка Кыргызстана на днях совершила попытку самоубийства из-за того, что почти месяц не может вернуться домой в Бишкек, где ее ждут сын и муж, находящийся в реанимации. У женщины случился нервный срыв, во время которого она сообщила о том, что власти дают “ложную информацию и нас держат”.

Граждан Кыргызстана обещали вывезти из Новосибирска 11 апреля, однако потом рейс отменили, объяснив это нехваткой у властей денег для содержания прибывающих из-за границы.

У многих людей на фоне сильного стресса и невозможности вернуться домой началось ухудшаться здоровье, у одной из беременных женщин случился выкидыш.

Кыргызстанцев в хостелах два раза в день кормили их соотечественники, но и они столкнулись с нехваткой средств из-за эпидемии коронавируса, поэтому сейчас могут помочь с питанием только раз в сутки.