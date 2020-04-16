Инженеры MIT создали устройство для контроля за сновидениями

16.04.2020, 15:00, Разное

Платформу, позволяющую проникать в гипнагогию — пограничное состояние между реальностью и сном, при котором сновидения кажутся реальными, — создали сотрудники лаборатории Dream Lab. Это подразделение MIT Media Lab Fluid Interfaces Group в Массачусетсе, занимающееся разработкой устройств для контроля сна.

С помощью нового устройства инженеры Dream Lab намерены добраться до более глубоких уровней бессознательного через сны. По их мнению, технология Dormio cпособна расширить и зафиксировать состояние гипнагогии, тем самым давая доступ к свободному мышлению и ассоциациям, повышая креативность.

«Платформа для взаимодействия с вашими снами» Dormio представляет собой перчатку со встроенными датчиками, которые определяют фазу сна, на которой появляются видения через контроль движения мышц, частоты сердечных сокращений и электрической активности кожи. Человек надевает перчатку, засыпает, и в момент погружения в гипнагогию Dormio транслирует предварительно записанный звуковой сигнал. В ходе эксперимента, в котором участвовали 50 добровольцев, исследователи обнаружили, что содержание звукового сигнала влияло на сюжет сновидений. Например, услышав во сне слово «тигр» испытуемый видел во сне тигра.

Сейчас Dream Lab работает над возможностью менять сюжет сновидений с помощью запахов через созданное ими устройство BioEssence. Это портативный диффузор, который отслеживает фазу сна. Предполагается, что после того, как человек достигнет фазы сна, связанной с консолидацией памяти, устройство выпускает заранее заданный запах, активирующий воспоминания. В отличие от слухового или сенсорного триггера, запах с меньшей вероятностью разбудит человека.

По мнению ученых, BioEssence может быть использован в качестве инструмента для изменения неадаптивных воспоминаний, связанных с травмой и ПТСР. Также с его помощью можно улучшить качество сна, например, через вдыхание аромата лаванды.

В ближайшее инженеры Dream Lab намерены предоставить доступ к своим технологиям большому кругу ученых. Так, профессор Гарвардского Дейдре Баретт с помощью Dormio намерен выяснить, может ли состоянии гипнагогии помочь художникам расширить свои творческие возможности.

«Эти устройства очень дешевы и просты в использовании, что позволяет проводить масштабные исследования с минимальным бюджетом», – отметил Баретт.