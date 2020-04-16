 

Кремль ответил на вопрос об отмене парада Победы – 2020

16.04.2020, 15:00, Разное

Отменят парад Победы 9 мая или нет, пресс-секретарь президента России не сказал. Вместе с тем он признался, что в Кремле рассматривают “различные варианты”. Пока решение глава государства не озвучил, заявил Песков.

По его словам, Путин даст знать о своем вердикте. “Давайте дождемся, когда президент объявит о своем решении”, – обратился Песков к журналистам.

Между тем разные источники сообщают, что об отмене парада Победы – 2020 президент может объявить уже сегодня во второй половине дня. У главы государства состоится совещание с Советом безопасности.

В СМИ обсуждают несколько возможных дат проведения праздничных мероприятий. Они могут пройти 24 июня – именно в этот день в 1945 году состоялся парад Красной армии после победы над нацистской Германией.

Также обсуждается 3 сентября. Ранее Госдума перенесла на эту дату День окончания Второй мировой войны. Однако 3 сентября 2004 года в ходе штурма захваченной террористами школы погибли 333 человека, большинство из них – дети. В Совете по правам человека заявили, что считают проведение праздничных мероприятий в этот день недопустимым.

Несмотря на возможные корректировки в дате проведения парада Победы – 2020 праздничные мероприятия будут обязательно, гарантировали в Кремле. “Ни у кого не должно быть сомнений”, – говорил Песков.

Напомним, что к 16 апреля коронавирусом в России заразились 27938 человек. За последние сутки выявлено почти 3,5 тысячи новых случаев, около половины из них – в Москве.



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