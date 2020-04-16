ФСИН назвала заказным бунт в ангарской исправительной колонии

16.04.2020, 14:54, Разное

У произошедшего на прошлой неделе бунта в колонии строгого режима №15 под Ангарском были заказчики, утверждают в управлении ФСИН по Иркутской области. Их уже установили правоохранительные органы, как и «основные каналы организации беспорядков».

Осужденных, которых считают активными участниками беспорядков, изолировали и вывезли в другие исправительные учреждения. Уголовное дело по факту инцидента расследуется по статье о дезорганизации деятельности закрытого учреждения, добавили в ведомстве.

Ранее о том, что бунт был «срежиссирован извне», говорил и новый министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, это были противники нового руководства иркутского управления ФСИН, которое пыталось лишить привилегированных осужденных поблажек. Они также отправляли угрозы начальнику ИК-15 и его семье, утверждал министр.

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По версии ФСИН, один из осужденных 9 апреля напал на сотрудника колонии, отказавшись от проведения личного обыска, а на следующий день вместе с другими поджег объекты производственной зоны колонии — лесопилку и хозяйственный двор. Сами заключенные, снимавшие видео с места событий, говорили, что сотрудники колонии незаконно избили осужденного, пользующегося авторитетом в криминальном мире, а в ответ на его призыв несколько десятков человек вскрыли себе вены.

Правозащитники рассказывали о последовавшем жестком подавлении бунта спецназом и как минимум одной жертве. Еще девять человек, по их данным, перевели в тюремную больницу — в том числе одного с компрессионным переломом позвоночника.

Представители крупнейших правозащитных организаций по всей стране опубликовали открытое письмо с требованием провести открытое расследование произошедшего во время бунта. Глава Минюста Чуйченко говорил, что организаторы бунта якобы «проплатили так называемых правозащитников, которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в масс-медиа».