 

Собянин предоставил борющимся с коронавирусом медикам места в отелях

16.04.2020, 14:53, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, бесплатных мест в гостиницах и услуг такси, сообщили в пресс-службе мэра и правительства российской столицы.

В пресс-службе сообщили, что «медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», передает ТАСС.

«Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета. Постановление правительства Москвы по данному вопросу 16 апреля 2020 года подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – добавили там.

Уточняется, что проживающие в гостиницах медработники будут обеспечены максимально комфортными условиями для отдыха и восстановления, включая двухразовое питание (завтрак и ужин), услуги прачечных и другие.

«Немаловажно и то, что временное проживание в гостиницах позволит оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакт с внешней средой. Для размещения медработников московские отели провели необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима. По возможности расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы», – добавили в пресс-службе.

Планируется, что в программе временного расселения медработников примут участие порядка 20 городских гостиниц и четыре-пять служб такси. Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля. На сегодня размещено уже более 500 человек.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса.

Кроме того, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки на фоне коронавируса.



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