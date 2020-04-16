Появился сервис онлайн-заказа автомобилей «АвтоВАЗа» LADA

16.04.2020, 14:53, Разное

Российский производитель «АвтоВАЗ» запустил схему интернет-заказа всех своих автомобилей LADA. Такой информацией поделилось издание «Автоновости дня», ссылаясь на пресс-службы компании.

По словам специалистов, чтобы оформить онлайн-заказ, следует выбрать понравившееся транспортное средство LADA на официальном портале. По-прежнему потребители могут проверить наличие автомобилей на складе у дилеров. Представитель автосалона выйдет на связь с покупателем для удаленной презентации выбранной машины и обсуждения всех особенностей и деталей будущей сделки. Оплатив товар, автомобиль, в зависимости от обстановки в регионе, можно забрать в салоне или воспользоваться услугой доставки на дом при помощи эвакуатора.

Отечественная фирма выпускает Datsun Nissan Renault LADA. Производственные мощности сосредоточены в Ижевске и Тольятти. «АвтоВАЗ» также сообщил, что GM-АвтоВАЗ перерегистрировали как LADA Запад Тольятти. Новое наименование отражает принадлежность завода к компании и располагается в логике нейминга ее «дочек». Главная модель фабрики – внедорожник «Нива» в нынешнем году будет интегрирован в модельный сегмент LADA. Помимо того, предприятие начало выпускать новый автомобиль Xray Cross Instinct. Данная машина станет отличаться от стандартной вариации легкосплавными дисками, боковыми зеркалами, крышей и черными внешними деталями.