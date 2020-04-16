 

Матвиенко не увидела причин для отмены майских праздников

16.04.2020, 14:53, Новости дня

Пока предпосылок для отмены майских праздников из-за коронавируса нет, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она заверила, что даже сложная ситуация с коронавирусом не приведет к тому, что майские праздники будут объявлены рабочими днями. По ее словам, «таких предпосылок нет», передает РИА «Новости». 

«Будем надеяться, что пандемия коронавируса пойдет на спад, и тогда можно ждать хороших новостей», – сказала она.

По ее мнению,  многое будет зависеть от рекомендаций врачей, когда можно будет смягчить требования к самоизоляции россиян.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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